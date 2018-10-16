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16.10.2018 18:22 Парк «Патриот» в Туле обещают построить уже в январе "Вести-Тула"





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Поручение построить этот парк дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время своего ежегодного послания. Сегодня глава региона проинспектировал работы по возведению этого объекта. Как рассказал руководитель проекта Михаил Филимонов, «…на сегодняшний день комплекс имеет строительную готовность более 90 процентов. Все в штатном режиме происходит».



«В первую очередь комплекс рассчитан на патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов. Это будет такое комплексное сооружение, которое будет полезно и для семейного отдыха в том числе. Чтобы каждая категория наших граждан нашла себе тут занятие», - отметил Алексей Дюмин.

Строительство парка «Патриот» в оружейной столице завершится уже в январе. Тульский аналог одного из самых больших в стране выставочных центров возводится сейчас на Восточном обводе города. Здесь, как и в подмосковном Алабине, запланированы экспозиции военной техники, центр патриотического воспитания и современные интерактивные площадки.Поручение построить этот парк дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время своего ежегодного послания. Сегодня глава региона проинспектировал работы по возведению этого объекта. Как рассказал руководитель проекта Михаил Филимонов, «…на сегодняшний день комплекс имеет строительную готовность более 90 процентов. Все в штатном режиме происходит».«В первую очередь комплекс рассчитан на патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов. Это будет такое комплексное сооружение, которое будет полезно и для семейного отдыха в том числе. Чтобы каждая категория наших граждан нашла себе тут занятие», - отметил Алексей Дюмин.









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