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16.10.2018 15:49 В 2019 году в регионе отремонтируют более 20 объектов здравоохранения "Вести-Тула"





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Кроме того в списке на приведение в порядок стоят 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Будет доведен до конца ремонт в Суворовской районной больнице и детской поликлинике. В некоторые больницы закупят современное диагностическое оборудование.



Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…большое количество оборудования будет закуплено для выявления онкологических заболеваний. Оно будет размещено в разных лечебных учреждениях. Будет закуплен и аппарат МРТ для Тульской детской областной клинической больницы».



На будущий год в Тульской области запланирован ремонт нескольких медицинских учреждений. Это 23 объекта в Веневском, Ефремовском, Куркинском, Новомосковском, Плавском и Ясногорском районах.Кроме того в списке на приведение в порядок стоят 11 фельдшерско-акушерских пунктов. Будет доведен до конца ремонт в Суворовской районной больнице и детской поликлинике. В некоторые больницы закупят современное диагностическое оборудование.Как рассказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков, «…большое количество оборудования будет закуплено для выявления онкологических заболеваний. Оно будет размещено в разных лечебных учреждениях. Будет закуплен и аппарат МРТ для Тульской детской областной клинической больницы».









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