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16.10.2018 14:20 Тульский боксёр вышел в полуфинал чемпионата России Александр Конов





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В весе до 91 килограмма Ровшан Ягубзаде в поединке за выход в четвертьфинал уступил Ивану Сагайдаку из Рязани и завершил выступление на турнире. Сегодня же в вечерней сессии в весе до 64-х килограммов Павлу Фёдорову в бою за выход в четвертьфинал будет противостоять представитель Республики Дагестан Айгум Идрисов.





Тульский боксёр Даниэль Лутай вышел в полуфинал проходящего в Якутске чемпионата России. Сегодня в утренней сессии в четвертьфинальном поединке весовой категории до 81 килограмма наш спортсмен победил Андрея Косенкова из Санкт-Петербурга, обеспечив себе медаль. Какого достоинства? – покажут следующие бои.В весе до 91 килограмма Ровшан Ягубзаде в поединке за выход в четвертьфинал уступил Ивану Сагайдаку из Рязани и завершил выступление на турнире. Сегодня же в вечерней сессии в весе до 64-х килограммов Павлу Фёдорову в бою за выход в четвертьфинал будет противостоять представитель Республики Дагестан Айгум Идрисов.

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