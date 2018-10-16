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16.10.2018 13:45 Корреспонденту тульских «Вестей» объяснили причины теплого октября
Мария Кузнецова



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Снега на Покров не то что бы ждали, но примету вспомнили. Специалисты говорят, что теплый октябрь - не аномалия, а космическая закономерность.

«Мы находимся на вершине наиболее теплого колебания климата. Оно связано с тем, что меняется ось вращения Земли и орбита вращения земли вокруг солнца. Это многолетние периоды и сейчас мы как раз находимся на пике этого периода», - рассказывает, доцент кафедры биологии Естественнонаучного института ТулГУ, кандидат биологических наук Светлана Горелова

Тепло во всей Центральной России. В Тверской области, как и у нас, аграрии волнуются за озимые - им бы пора уйти в период покоя. За все остальные растения можно не беспокоиться. Уличным цветам - бархатцам и прочим ещё положено цвести. Даже шиповник кое-где молодится. «Горят» свечи каштанов. Это выходцы из субтропиков. Поэтому откликаются на тепло. Как и кустарник ренутрия сахалинская - гостья с Дальнего Востока. Она тоже расцветает в плюс 18.

Что касается деревьев нашей климатической зоны, то генетически заложено - им важно не тепло, а длина светового дня. Так что яблони в садах и клены с березами в парках готовятся к зиме, накапливая необходимые вещества. А жители наслаждаются листопадом. В такое тепло расцветают не только растения. Наступило лучшее время для красивых фотографии, и детских забав с осенними листьями. И это не аномально, а нормально.















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