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НОВОСТИ | Общество



16.10.2018 13:23 В Тульской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в ряде убийств
"Вести-Тула"



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В Тульской области задержаны и заключены под стражу двое мужчин, обвиняемых в совершении ряда убийств и разбойного нападения. По версии следствия, вечером 18 августа обвиняемые убили женщину в Плавске, нанеся ей сначала удары ногами, а затем задушили шнуром от утюга. После чего забрали из квартиры 20 тысяч рублей.

8 октября обвиняемые в селе Скородное Плавского района убили мужчину, нанеся ему множественные телесные повреждения ножами. Затем они завладели деньгами и автомобилем потерпевшего.

12 октября в деревне Зыково Щекинского района совершили разбойное нападение на двух женщин, которые передали им 2 тысячи рублей. В этот же день один из обвиняемых совершил убийство мужчины, нанося ему множественные удары молотком. После чего обвиняемые забрали 48 тысяч рублей и телевизор.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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