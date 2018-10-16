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16.10.2018 13:23 В Тульской области задержали двоих мужчин, подозреваемых в ряде убийств "Вести-Тула"





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8 октября обвиняемые в селе Скородное Плавского района убили мужчину, нанеся ему множественные телесные повреждения ножами. Затем они завладели деньгами и автомобилем потерпевшего.



12 октября в деревне Зыково Щекинского района совершили разбойное нападение на двух женщин, которые передали им 2 тысячи рублей. В этот же день один из обвиняемых совершил убийство мужчины, нанося ему множественные удары молотком. После чего обвиняемые забрали 48 тысяч рублей и телевизор.



В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.







В Тульской области задержаны и заключены под стражу двое мужчин, обвиняемых в совершении ряда убийств и разбойного нападения. По версии следствия, вечером 18 августа обвиняемые убили женщину в Плавске, нанеся ей сначала удары ногами, а затем задушили шнуром от утюга. После чего забрали из квартиры 20 тысяч рублей.8 октября обвиняемые в селе Скородное Плавского района убили мужчину, нанеся ему множественные телесные повреждения ножами. Затем они завладели деньгами и автомобилем потерпевшего.12 октября в деревне Зыково Щекинского района совершили разбойное нападение на двух женщин, которые передали им 2 тысячи рублей. В этот же день один из обвиняемых совершил убийство мужчины, нанося ему множественные удары молотком. После чего обвиняемые забрали 48 тысяч рублей и телевизор.В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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