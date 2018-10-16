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16.10.2018 13:07 В агропромышленный комплекс региона инвестируют 7 млрд. 750 млн. рублей "Вести-Тула"





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Также был подписан договор о сотрудничестве с предприятием «Воронежсельмаш» - одним из крупнейших производителей оборудования для элеваторов, проведена рабочая встреча с министром сельского хозяйства Венгрии. Венгерская компания уже работает в Ясногорском районе.



Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…в выставке приняли участие свыше 30 производителей региона. Они показали самый разнообразный ассортимент продуктов питания, начиная от традиционных тульских сладостей и заканчивая колбасными изделиями и мясной продукцией. В рамках выставки губернатором было подписано пять инвестиционных соглашений сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 7 млрд. 750 млн. рублей».





Тульская область получила гран-при Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Напомним, она проходила с 10 по 13 октября в Москве. На стенде тульского региона была представлена продукция лучших сельскохозяйственных производителей области. В ходе выставки были подписаны пять инвестиционных соглашений на сумму больше семи миллиардов рублей.Также был подписан договор о сотрудничестве с предприятием «Воронежсельмаш» - одним из крупнейших производителей оборудования для элеваторов, проведена рабочая встреча с министром сельского хозяйства Венгрии. Венгерская компания уже работает в Ясногорском районе.Как рассказал министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев, «…в выставке приняли участие свыше 30 производителей региона. Они показали самый разнообразный ассортимент продуктов питания, начиная от традиционных тульских сладостей и заканчивая колбасными изделиями и мясной продукцией. В рамках выставки губернатором было подписано пять инвестиционных соглашений сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 7 млрд. 750 млн. рублей».











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