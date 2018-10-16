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16.10.2018 12:42 Эра аналогового вещания в стране завершается Олег Масальский





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«Чтобы зрители понимали, что они принимают аналоговый сигнал, многие телеканалы разместили рядом со своим логотипом букву А. Таким образом, зрители могут определить, какое телевидение они смотрят – цифровое или аналоговое. И в зависимости от этого предпринимать какие-то шаги», - говорит директор тульского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Александр Шемякин.



А шаги уже действительно стоит принимать. Потому как с января регион полностью перейдет на цифровое вещание. По словам Александра Шемякина, после 14 января 2019 года в соответствии с планом будут отключаться аналоговые передатчики.



Конечно, это не коснется зрителей пользующихся кабельным телевидением, спутниковыми тарелками. Если у вас современный телевизор беспокоиться тоже не о чем. Практически каждая модель оснащена необходимым цифровым ресивером. А вот если в вашем доме телевизор более раннего поколения, здесь на помощь придет специальная приставка. Их выбор в магазинах огромен, цена от 900 рублей и выше.



Сегодня в Тульской области покрытие цифровым вещанием составляет 99.9%. То, насколько успешно регион реализовал федеральную целевую программу, обсудили в тульском правительстве. «Задача комитета по печати заключается в том, чтобы провести информационно-разъяснительную кампанию во всех муниципальных образованиях региона. Необходимо рассказать жителям о том, что такое цифровое телевидение, какие каналы можно принимать в цифровом качестве и как технически подготовиться к переходу на цифру, если этого еще не было сделано», - говорит председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.



Кстати, региональные «Вести» на каналах Россия 1 и Россия 24, также уже доступны в цифровом качестве в числе остальных 20 общефедеральных каналов.



Главная передающая телестанция Тульской области, больше известная как вышка в Басове. Именно отсюда сейчас операторы контролируют весь процесс передачи ТВ-сигнала. А передается он двумя способами аналоговым и цифровым. Какой именно принимает ваш телевизор выяснить очень просто.«Чтобы зрители понимали, что они принимают аналоговый сигнал, многие телеканалы разместили рядом со своим логотипом букву А. Таким образом, зрители могут определить, какое телевидение они смотрят – цифровое или аналоговое. И в зависимости от этого предпринимать какие-то шаги», - говорит директор тульского филиала ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Александр Шемякин.А шаги уже действительно стоит принимать. Потому как с января регион полностью перейдет на цифровое вещание. По словам Александра Шемякина, после 14 января 2019 года в соответствии с планом будут отключаться аналоговые передатчики.Конечно, это не коснется зрителей пользующихся кабельным телевидением, спутниковыми тарелками. Если у вас современный телевизор беспокоиться тоже не о чем. Практически каждая модель оснащена необходимым цифровым ресивером. А вот если в вашем доме телевизор более раннего поколения, здесь на помощь придет специальная приставка. Их выбор в магазинах огромен, цена от 900 рублей и выше.Сегодня в Тульской области покрытие цифровым вещанием составляет 99.9%. То, насколько успешно регион реализовал федеральную целевую программу, обсудили в тульском правительстве. «Задача комитета по печати заключается в том, чтобы провести информационно-разъяснительную кампанию во всех муниципальных образованиях региона. Необходимо рассказать жителям о том, что такое цифровое телевидение, какие каналы можно принимать в цифровом качестве и как технически подготовиться к переходу на цифру, если этого еще не было сделано», - говорит председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.Кстати, региональные «Вести» на каналах Россия 1 и Россия 24, также уже доступны в цифровом качестве в числе остальных 20 общефедеральных каналов.











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