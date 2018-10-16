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16.10.2018 12:15 В проект бюджета Тульской области включены новые направления "Вести-Тула"





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Доходы бюджета Тульской области запланированы в размере 68,1 миллиарда рублей, а расходы - в размере 72,9 миллиарда. В расходы включены новые направления, среди них: строительство в сфере здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах, котельных, программа «Чистая вода», ремонт лифтов и ряд других.



По словам министра финансов Тульской области Владимира Юдина, «…крайне важным является вопрос улучшения социально-экономического положения муниципальных образований, исходя из перечня проблемных вопросов по каждому муниципальному образованию. В том числе это вопросы коммунальной инфраструктуры, качества дорог, состояния имущественно-бюджетной сферы. Главная цель – обеспечение позитивных изменений минимум по двум-трем направлениям в разрезе каждого муниципального образования. При планировании расходов также учитывалось максимально возможное количество благополучателей от расходования тех или иных сумм средств в рамках бюджета по различным направлениям».

По сравнению с уровнем текущего года проект регионального бюджета предусматривает прирост налоговых и неналоговых доходов на 6,2 процента.Доходы бюджета Тульской области запланированы в размере 68,1 миллиарда рублей, а расходы - в размере 72,9 миллиарда. В расходы включены новые направления, среди них: строительство в сфере здравоохранения, приобретение медицинского оборудования, строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в районах, котельных, программа «Чистая вода», ремонт лифтов и ряд других.По словам министра финансов Тульской области Владимира Юдина, «…крайне важным является вопрос улучшения социально-экономического положения муниципальных образований, исходя из перечня проблемных вопросов по каждому муниципальному образованию. В том числе это вопросы коммунальной инфраструктуры, качества дорог, состояния имущественно-бюджетной сферы. Главная цель – обеспечение позитивных изменений минимум по двум-трем направлениям в разрезе каждого муниципального образования. При планировании расходов также учитывалось максимально возможное количество благополучателей от расходования тех или иных сумм средств в рамках бюджета по различным направлениям».









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