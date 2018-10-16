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|16.10.2018 11:50 Тульский ТЦ «Сарафан» закрыли на неопределенный срок
|"Вести-Тула"
Накануне здание торгового центра «Сарафан» в Туле опечатали судебные приставы. По иску прокурора Привокзального района города в связи с нарушениями требований пожарной безопасности суд запретил деятельность организации «ИнтерКомТорг», связанную с эксплуатацией здания, расположенного по адресу Путейская, 5.
Как сообщается на сайте прокуратуры, ещё 28 марта была проведена соответствующая проверка. Тогда были выявлены многочисленные нарушения. И так как, по информации прокуратуры, они не были устранены, сегодня суд удовлетворил исковое заявление. После чего приставы направились в торговый центр, который будет закрыт пока на неопределенный срок.
«Собственнику необходимо выполнить 22 предписания для того, чтобы здание могло функционировать без нарушения противопожарной безопасности», - говорит начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Жанна Булгакова.
В свою очередь исполнительный директор ТЦ «Сарафан» заявил, что «…мы не считаем решение суда справедливым. Суд недостаточно рассмотрел аргументы, предоставленные нашей стороной. Когда произошла трагедия в Кемерове, народные патрули проверяли состояние торговых центров. К нам замечаний у обычных людей не было».
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