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16.10.2018 11:50 Тульский ТЦ «Сарафан» закрыли на неопределенный срок "Вести-Тула"





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Как сообщается на сайте прокуратуры, ещё 28 марта была проведена соответствующая проверка. Тогда были выявлены многочисленные нарушения. И так как, по информации прокуратуры, они не были устранены, сегодня суд удовлетворил исковое заявление. После чего приставы направились в торговый центр, который будет закрыт пока на неопределенный срок.



«Собственнику необходимо выполнить 22 предписания для того, чтобы здание могло функционировать без нарушения противопожарной безопасности», - говорит начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Жанна Булгакова.



В свою очередь исполнительный директор ТЦ «Сарафан» заявил, что «…мы не считаем решение суда справедливым. Суд недостаточно рассмотрел аргументы, предоставленные нашей стороной. Когда произошла трагедия в Кемерове, народные патрули проверяли состояние торговых центров. К нам замечаний у обычных людей не было».

Накануне здание торгового центра «Сарафан» в Туле опечатали судебные приставы. По иску прокурора Привокзального района города в связи с нарушениями требований пожарной безопасности суд запретил деятельность организации «ИнтерКомТорг», связанную с эксплуатацией здания, расположенного по адресу Путейская, 5.Как сообщается на сайте прокуратуры, ещё 28 марта была проведена соответствующая проверка. Тогда были выявлены многочисленные нарушения. И так как, по информации прокуратуры, они не были устранены, сегодня суд удовлетворил исковое заявление. После чего приставы направились в торговый центр, который будет закрыт пока на неопределенный срок.«Собственнику необходимо выполнить 22 предписания для того, чтобы здание могло функционировать без нарушения противопожарной безопасности», - говорит начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств Управления федеральной службы судебных приставов по Тульской области Жанна Булгакова.В свою очередь исполнительный директор ТЦ «Сарафан» заявил, что «…мы не считаем решение суда справедливым. Суд недостаточно рассмотрел аргументы, предоставленные нашей стороной. Когда произошла трагедия в Кемерове, народные патрули проверяли состояние торговых центров. К нам замечаний у обычных людей не было».











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