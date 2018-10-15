НОВОСТИ | Происшествия







15.10.2018 18:14 В Туле следователи изучают скелет, найденный на берегу водоема "Вести-Тула"





| фото |





Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…следователями совместно с сотрудниками полиции предприняты меры к опознанию потерпевшего. По останкам назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти потерпевшего».

Следователи отдела по Зареченскому району Тулы Следственного управления Следственного комитета РФ проводят доследственную проверку по факту обнаружения частично скелетированного тела человека. Сообщается, что они были найдены в прошедшую субботу около полудня в трех километрах от дома № 8 по улице Гагарина в посёлке Ленинском на берегу водоема.Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…следователями совместно с сотрудниками полиции предприняты меры к опознанию потерпевшего. По останкам назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти. Также проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смерти потерпевшего».















Читать @gtrktula

















