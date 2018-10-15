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15.10.2018 16:51 На Куликовом поле сегодня говорят о сохранении ландшафтов "Вести-Тула"





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Научная конференция объединит на одной площадке географов, ботаников, зоологов, экологов и историков. Опытом поделятся даже специалисты в области ГИС-технологий, которые применяют инновационные дистанционные методы в изучении природы. Конференция продлится до 18 октября.



«К нам приедут представители более чем 40 организаций из 16 городов России и ученые из Белоруссии. В центре внимания будут вопросы связанные с самым, пожалуй, антропогенно-трансформированным ландшафтом, как Западной Европы, так и европейской части России - это степных сообществ», - рассказывает заведующая научно-исследовательским отделом природоведческих дисциплин музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова.



Сегодня в селе Монастырщине стартовала Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная восстановлению ландшафтов лесостепной зоны. Проблема сохранения степей и лесов стоит остро во многих регионах России. С их исчезновением страдают и естественные биологические сообщества.Научная конференция объединит на одной площадке географов, ботаников, зоологов, экологов и историков. Опытом поделятся даже специалисты в области ГИС-технологий, которые применяют инновационные дистанционные методы в изучении природы. Конференция продлится до 18 октября.«К нам приедут представители более чем 40 организаций из 16 городов России и ученые из Белоруссии. В центре внимания будут вопросы связанные с самым, пожалуй, антропогенно-трансформированным ландшафтом, как Западной Европы, так и европейской части России - это степных сообществ», - рассказывает заведующая научно-исследовательским отделом природоведческих дисциплин музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова.









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