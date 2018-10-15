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15.10.2018 16:33 До туляков дошло тепло "Вести-Тула"





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По словам заместителя главы администрации Романа Мурзина, с 5 октября от всех котельных ко всем объектам города-героя поступает тепло. С 6 октября управляющие компании начали регулировку отопления в домах, а сегодня истекают и отведённые на это 10 дней.



С начала отопительного периода поступило более шести тысяч обращений от жителей, которые были обработаны с УК и ресурсниками. Также на этой неделе обнародуют и очередной рейтинг компаний, при составлении которого особое внимание уделят тому, как прошёл в подведомственных им домах пуск тепла.



«Там, где по вине УК возникли проблемы с пуском тепла, мы совместно с жителями будем отрабатывать вопросы возможной смены управляющих компаний. Чтобы в следующем году таких проблем не возникало», - подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.



Тема подача тепла в многоквартирные дома Большой Тулы была в центре внимания участников оперативного совещания в администрации города.По словам заместителя главы администрации Романа Мурзина, с 5 октября от всех котельных ко всем объектам города-героя поступает тепло. С 6 октября управляющие компании начали регулировку отопления в домах, а сегодня истекают и отведённые на это 10 дней.С начала отопительного периода поступило более шести тысяч обращений от жителей, которые были обработаны с УК и ресурсниками. Также на этой неделе обнародуют и очередной рейтинг компаний, при составлении которого особое внимание уделят тому, как прошёл в подведомственных им домах пуск тепла.«Там, где по вине УК возникли проблемы с пуском тепла, мы совместно с жителями будем отрабатывать вопросы возможной смены управляющих компаний. Чтобы в следующем году таких проблем не возникало», - подчеркнул глава администрации Тулы Евгений Авилов.









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