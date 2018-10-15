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НОВОСТИ | Общество



15.10.2018 16:16 В Туле вынесли приговор бывшему высокопоставленному чиновнику
"Вести-Тула"



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В Туле суд вынес приговор высокопоставленному чиновнику службы исполнения наказания региона. Всеволод Снурницин, именно так зовут подсудимого, занимал пост первого заместителя начальника управления.

По версии следствия Снурницин около года назад за крупное вознаграждение пообещал смягчить наказание одному из осужденных. Реально изменить приговор он не мог. Несмотря на это Снурницин потребовал крупную сумму денег. «За эту услугу требовалось передать деньги в размере 1 млн. 300 тыс. рублей. – Рассказывает прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Тульской области Эдуард Обухов. – 300 тыс. рублей предлагалось передать перед решением данного вопроса, а оставшуюся часть суммы в размере 1 млн. рублей – после вынесения соответствующего решения суда. После получения 300 тыс. рублей, Сурницин был задержан сотрудниками правоохранительных органов».

В ходе следствия арестованный Снурницин, свою вину отрицал. Однако суд счёл ее доказанной и приговорил его к шести с половиной годам колонии общего режима.
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