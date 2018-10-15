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15.10.2018 14:57 Вадим Жерздев предстал перед судом "Вести-Тула"





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Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью Первой статьёй 285-й Уголовного кодекса. Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф, максимальное - лишение свободы на срок до четырех лет.





В Новомосковском городском суде прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего главы этого муниципального образования Вадима Жерздева.Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов государства, то есть в совершении преступления, предусмотренного частью Первой статьёй 285-й Уголовного кодекса. Минимальное наказание по данной статье предусматривает штраф, максимальное - лишение свободы на срок до четырех лет.

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