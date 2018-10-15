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15.10.2018 14:47 Тульское предприятие ответит за загрязнение воздуха "Вести-Тула"





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Химический анализ показал, что в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива более чем в три раза. Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород, метан, которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.



В связи с выявленными нарушениями предприятию «Звезда АБЗ» были вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.





Тульский асфальтобетонный завод превысил допустимую норму выброса. Это было установлено природоохранной прокуратурой после жалоб жителей Привокзального района города на выброс белой пыли.Химический анализ показал, что в атмосферу произошел выброс диоксида серы с превышением установленного норматива более чем в три раза. Кроме этого в воздух попали керосин, формальдегид, сероводород, метан, которые отсутствуют в нормативах выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.В связи с выявленными нарушениями предприятию «Звезда АБЗ» были вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

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