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15.10.2018 14:25 Зрители тульских «Вестей» помогли шестилетнему жителю Липок "Вести-Тула"





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Мальчика готовы принять в московском центре челюстно-лицевой хирургии. Его ждёт операция по реконструкции лица, а перед ней - ортодонтическое лечение и занятия с логопедом. Счёт почти в полмиллиона рублей родителям оплатить не под силу. «Русфонд» объявил сбор и в том числе обратился к тулякам.



Мы попросили наших зрителей собрать 49 тысяч рублей. Но вы сделали больше - пришло почти 1800 смс-сообщений. Земляки собрали для Арсения 123 тыс. 431 рубль. Оставшуюся сумму соберут читатели газеты Коммерсант и другие благотворители. Сбор почти закрыт! Семья Арсения благодарит каждого жертвователя.





Зрители программы «Вести Тула» помогли шестилетнему Арсению Васькову из Липок. У мальчика - редкое генетическое заболевание, синдром Гольденхара. Родители оставили ребёнка в роддоме. Но в пять лет Сеня, наконец, обрёл семью. Приёмная мама Елена Градусова самоотверженно занимается здоровьем и развитием сына.Мальчика готовы принять в московском центре челюстно-лицевой хирургии. Его ждёт операция по реконструкции лица, а перед ней - ортодонтическое лечение и занятия с логопедом. Счёт почти в полмиллиона рублей родителям оплатить не под силу. «Русфонд» объявил сбор и в том числе обратился к тулякам.Мы попросили наших зрителей собрать 49 тысяч рублей. Но вы сделали больше - пришло почти 1800 смс-сообщений. Земляки собрали для Арсения 123 тыс. 431 рубль. Оставшуюся сумму соберут читатели газеты Коммерсант и другие благотворители. Сбор почти закрыт! Семья Арсения благодарит каждого жертвователя.

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