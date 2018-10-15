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НОВОСТИ | Общество



15.10.2018 11:47 В Туле выясняют подробности истории о медицинских отходах
Алексей Еремин



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Эпидемиолгически опасные медицинские отходы были обнаружены жителями Большой Тулы, которые и забили тревогу. Вот то самое место, где были обнаружены сотни шприцов, игл и использованных капельниц.

Здесь уже побывали всевозможные инстанции, Следственный комитет в том числе. Но вот дать ответ на вопрос, кто оставил здесь крайне опасный мусор, пока никто так и не может. Проверки продолжаются одна за одной, вот только опасный воз, до сих пор на своём прежнем месте.

Как рассказал прокурор Ленинского района Владимир Савич, «…в нестоящее время решается вопрос, какая организация будет утилизировать эти отходы и ликвидировать свалку в лесополосе возле деревни Мыза».

По факту обнаружения свалки медицинских отходов класса «Б» проводит свою проверку и Роспотребнадзор. «Цель административного расследования уточнить, кто все-таки выбросил эти отходы в неположенном месте. К виновному будут приняты меры административного воздействия», - говорит начальник эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области Ирина Хохлачкина.

Если тот, кто вывалил всё это добро, окажется лицом юридическим, то ему может грозить штраф - от 100 тысяч рублей. Несколько сотен шприцев, игл, капельниц, гинекологических зеркал – кто не довёз всё это добро – загадка. Медицинские отходы класса «Б» потенциально опасны для здоровья людей.

Подрядчик, известен, письмо с претензией от минздрава ему уже направлено. Напомним, несколькими месяцами ранее на берегу реки Бежки обнаружили несколько мешков с просроченными вакцинами против гриппа, виновных в этом происшествии так и не нашли. Будем следить за развитием событий и в этой истории.
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