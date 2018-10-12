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12.10.2018 18:29 Шестилетнему Арсению Васькову требуется помощь Мария Кузнецова





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С первого дня в семье Арсения обследовали, лечили, реабилитировали. Выяснилось - мальчик плохо слышит. Теперь у него есть слуховые аппараты, ему вставили глазик взамен удаленного в младенчестве. Мальчик окреп. У Сени была дистрофия ручек, а теперь поднимает гантели. Но сложностей со здоровьем очень много. Это не просто косметический дефект, а серьезная патология.



Из-за неправильного строения черепа Сеня плохо дышит. Московские нейрохирурги из центра челюстно-лицевой хирургии готовы провести Арсению реконструкцию лица, но до нее ребенку необходимо ортодонтическое лечение, долгое и очень затратное. Также в центре запланирован курс восстановительной логотерапии.



Как рассказал руководитель центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский, «…ребенку предстоит комбинированное лечение. Он будет обследован, и затем начнется санация полости рта. У него много больных зубов. Лечить их можно только под наркозом. Потом начнется ортодонтическое лечение съемными и несъемными аппаратами. Потом занятия с логопедом. И в дальнейшем хирургия».



Стоимость лечения – 466 тыс. рублей. Большую часть средств соберут читатели газеты «Коммерсант», сайта rusfond.ru, другие жертвователи. Не хватает 49 тыс. руб. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Благодяря ежедневным маминым трудам Сеня делает успехи. умеет и читать, и писать. Начал понимать и слушать родных.



Сеня с удовольствием ездит по уже родной улице в Липках на беговеле. Изучает животный мир, зовет по имени коз Маню и Малышку. До здоровья не один шаг, но мальчику могут помочь и ждут в Москве, в центре челюстно-лицевой хирургии. Стоимость лечения – 466 тыс. рублей. Зрителей «Вестей» просят собрать 49 тыс. рублей из этой суммы. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения – 75 руб. Можно сделать перевод через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.



Ему очень трудно, но Сеня не сдается. Он многому научился за год в семье. Арсений родился с синдромом Гольденхара. Редкая и очень тяжелая патология, неправильное развитие верхней и нижней челюсти, носа, глаз, ушей. Елена Николаевна сначала навещала в доме ребенка, опекала Арсения, брала на выходные, а потом вся семья решила - он наш.С первого дня в семье Арсения обследовали, лечили, реабилитировали. Выяснилось - мальчик плохо слышит. Теперь у него есть слуховые аппараты, ему вставили глазик взамен удаленного в младенчестве. Мальчик окреп. У Сени была дистрофия ручек, а теперь поднимает гантели. Но сложностей со здоровьем очень много. Это не просто косметический дефект, а серьезная патология.Из-за неправильного строения черепа Сеня плохо дышит. Московские нейрохирурги из центра челюстно-лицевой хирургии готовы провести Арсению реконструкцию лица, но до нее ребенку необходимо ортодонтическое лечение, долгое и очень затратное. Также в центре запланирован курс восстановительной логотерапии.Как рассказал руководитель центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский, «…ребенку предстоит комбинированное лечение. Он будет обследован, и затем начнется санация полости рта. У него много больных зубов. Лечить их можно только под наркозом. Потом начнется ортодонтическое лечение съемными и несъемными аппаратами. Потом занятия с логопедом. И в дальнейшем хирургия».Стоимость лечения – 466 тыс. рублей. Большую часть средств соберут читатели газеты «Коммерсант», сайта rusfond.ru, другие жертвователи. Не хватает 49 тыс. руб. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость одного сообщения – 75 руб. Благодяря ежедневным маминым трудам Сеня делает успехи. умеет и читать, и писать. Начал понимать и слушать родных.Сеня с удовольствием ездит по уже родной улице в Липках на беговеле. Изучает животный мир, зовет по имени коз Маню и Малышку. До здоровья не один шаг, но мальчику могут помочь и ждут в Москве, в центре челюстно-лицевой хирургии. Стоимость лечения – 466 тыс. рублей. Зрителей «Вестей» просят собрать 49 тыс. рублей из этой суммы. Для помощи Арсению отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «ДЕТИ». Стоимость сообщения – 75 руб. Можно сделать перевод через мобильное приложение. Другие способы помощи – на сайте Русфонда.













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