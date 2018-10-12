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12.10.2018 16:32 В Тульской области появится комната-музей, посвящённая одному из старейших клириков РПЦ Алексей Еремин





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По окончании войны он был интернирован на Запад – попал в Аргентину, где прожил впоследствии 10 лет своей жизни. После на протяжении 50 лет служил на 35 приходах Русской Православной Зарубежной церкви.



Отец Аверкий почил на 102 году жизни. Старейший монах Русской православной церкви он практически всю свою жизнь прожил за границей, а умереть хотел в России, на Родине, в Анастасовом монастыре. Так это и произошло в феврале 2018 года.



Схиархимандрит Аверкий родился в 1915 году в Вятке в семье священнослужителя. Его отца расстреляли после ареста в 1937 году. В монашестве его звали Анастасием, а после принятия в 2017 году великой схимы - Аверкием. Наша съёмочная группа стала единственным СМИ которому удалось не просто пообщаться со старцем, но и побывать в его келье, куда он никого не пускал. Именно здесь и расположится музей, посвящённый схиархимандриту, куда смогут приезжать паломники, которые сотнями и тысячами бывали в монастыре еще при жизни Аверкия.



Тот факт, что пройдя годы лишений, отец Аверкий оставался чутким и отзывчивым человеком, в очередной раз подчёркивает его предназначение - помогать людям, показывая им свой пример веры и истинного служения Богу, чем он и занимался на протяжении всей своей вековой жизни.

Долгая жизнь старца оказалась полна трудностей и испытаний. Его детские годы совпали с Первой мировой, гражданской войнами и революцией 1917 года. Юность пришлась на Финскую и Великую Отечественную, в которых участвовал и сам.По окончании войны он был интернирован на Запад – попал в Аргентину, где прожил впоследствии 10 лет своей жизни. После на протяжении 50 лет служил на 35 приходах Русской Православной Зарубежной церкви.Отец Аверкий почил на 102 году жизни. Старейший монах Русской православной церкви он практически всю свою жизнь прожил за границей, а умереть хотел в России, на Родине, в Анастасовом монастыре. Так это и произошло в феврале 2018 года.Схиархимандрит Аверкий родился в 1915 году в Вятке в семье священнослужителя. Его отца расстреляли после ареста в 1937 году. В монашестве его звали Анастасием, а после принятия в 2017 году великой схимы - Аверкием. Наша съёмочная группа стала единственным СМИ которому удалось не просто пообщаться со старцем, но и побывать в его келье, куда он никого не пускал. Именно здесь и расположится музей, посвящённый схиархимандриту, куда смогут приезжать паломники, которые сотнями и тысячами бывали в монастыре еще при жизни Аверкия.Тот факт, что пройдя годы лишений, отец Аверкий оставался чутким и отзывчивым человеком, в очередной раз подчёркивает его предназначение - помогать людям, показывая им свой пример веры и истинного служения Богу, чем он и занимался на протяжении всей своей вековой жизни.







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