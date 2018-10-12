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НОВОСТИ | Общество



12.10.2018 15:50 Тулякам покажут артефакты со дна моря
"Вести-Тула"



| фото |
Завтра в полдень в молодежном центре «Спектр» состоится открытие выставочной экспозиции «Тульский морской музей». Она создана в рамках реализации одноименной социально-значимой программы общественной организации «Экспедиция морских и подводных исследований» на средства муниципального гранта администрации Тулы.

По словам организаторов, это, по сути, народный музей, основу которого составляют подлинные предметы. В экспозиции представлены подводные находки дайверов с кораблей XVIII-XIX вв., морские приборы и инструменты XX, модели кораблей и судов, выполненные тульскими мастерами, репродукции и фотографии. К открытию «Тульского морского музея» издана цветная брошюра, рассказывается о наиболее значимых событиях тульской морской истории.

«Изюминка нашей экспозиции - интерьер. – Говорит руководитель проекта «Тульский морской музей» Олег Золотарёв. – Посетители как бы попадают в каюту подводной лодки «Тула». Когда лодка отмечала 30-летие командир и экипаж передали нам в дар мебель одной из кают и мы постарались воспроизвести интерьер подводного корабля».














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