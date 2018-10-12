НОВОСТИ | Общество







12.10.2018 15:31 Самый молодой православный храм в Туле отметил годовщину "Вести-Тула"





| фото |



Строительство велось по благословению старца схиархимандрита Илия, личного духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приход открыт для военнослужащих и всех желающих. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий сегодня поблагодарил меценатов Бориса Сокола, Николая Петрунина и Николая Воробьева, на средства которых и был построен храм.



Первую годовщину сегодня отметили прихожане самого молодого храма - Памяти Дмитрия Донского. Он располагается на территории 51-го гвардейского парашютно-десантного полка в Туле.Строительство велось по благословению старца схиархимандрита Илия, личного духовника Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Приход открыт для военнослужащих и всех желающих. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий сегодня поблагодарил меценатов Бориса Сокола, Николая Петрунина и Николая Воробьева, на средства которых и был построен храм.











Читать @gtrktula

















