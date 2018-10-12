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12.10.2018 14:48 В одном из районов региона введён карантин по оспе коз и овец "Вести-Тула"





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Фермер содержал 20 животных - было решено провести бескровный убой скота в очаге оспы, сжечь трупы, а технику, помещения и прилегающие к хозяйству территории продезинфицировать.



Теперь в хозяйстве введен карантин. Территория этой деревни на время карантина получила статус неблагополучного пункта, а около 20 населенных пунктов, находящихся в радиусе 10-ти км от хозяйства, оказались в угрожаемой зоне.





В Алексинском районе введён карантин по оспе коз и овец. Причиной стала вспышка заболевания, зарегистрированная в деревне Кузнецы в середине сентября.Фермер содержал 20 животных - было решено провести бескровный убой скота в очаге оспы, сжечь трупы, а технику, помещения и прилегающие к хозяйству территории продезинфицировать.Теперь в хозяйстве введен карантин. Территория этой деревни на время карантина получила статус неблагополучного пункта, а около 20 населенных пунктов, находящихся в радиусе 10-ти км от хозяйства, оказались в угрожаемой зоне.

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