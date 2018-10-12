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12.10.2018 19:37 Воспитанники «Новомосковского хоккейного клуба» обзавелись экипировкой "Вести-Тула"





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Поздравить ребят пришли их старшие одноклубники, выступающие в Национальной молодёжной хоккейной лиге, а также руководители хоккейной школы.



«Думаю, это событие останется в их памяти на всю жизнь. – Говорит директор ДЮСШ «НХК» Валерий Ширяев. – Мы приняли ребят в нашу большую хоккейную семью».

Юные воспитанники «Новомосковского хоккейного клуба» обзавелись настоящей спортивной экипировкой. Пятилетним хоккеистам в торжественной обстановке вручили форму и клюшки от главного спонсора клуба - компании «Полипласт».Поздравить ребят пришли их старшие одноклубники, выступающие в Национальной молодёжной хоккейной лиге, а также руководители хоккейной школы.«Думаю, это событие останется в их памяти на всю жизнь. – Говорит директор ДЮСШ «НХК» Валерий Ширяев. – Мы приняли ребят в нашу большую хоккейную семью».









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