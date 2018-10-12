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12.10.2018 14:12 Туляков ждет большой спортивный праздник Александр Конов





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За два тура до окончания предварительного этапа российская молодёжка занимает в своей группе 3-е место, отставая на два очка от Австрии, и на 8 - от Сербии. Наша команда прибыла в Тулу накануне и провела тренировку.



«Мы всегда рады приезжать в Тулу. - Говорит главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов. – Туляки любят футбол и с удовольствием приходят на стадион. Поэтому приглашаем всех поддержать нашу команду. Мы имеем представление о сопернике и готовимся к этой игре».



Молодёжная сборная России по футболу сегодня в Туле проведёт отборочный матч первенства Европы среди игроков до 21 года против сверстников из Македонии. Встреча начнётся в 19 часов. Вход - по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в кассах Центрального стадиона.За два тура до окончания предварительного этапа российская молодёжка занимает в своей группе 3-е место, отставая на два очка от Австрии, и на 8 - от Сербии. Наша команда прибыла в Тулу накануне и провела тренировку.«Мы всегда рады приезжать в Тулу. - Говорит главный тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов. – Туляки любят футбол и с удовольствием приходят на стадион. Поэтому приглашаем всех поддержать нашу команду. Мы имеем представление о сопернике и готовимся к этой игре».











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