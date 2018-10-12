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12.10.2018 13:50 На улице Столетова в Туле ограничат движение транспорта "Вести-Тула"





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Как отмечают в городской администрации, работы будут проводиться по вечерам, с 21 часа до 6 часов. Завершить ремонт намечено 14 октября. На время реконструкции автобусы № 24 и 28, а также маршрутные такси № 4 изменят схемы движения.





На улице Столетова в Туле ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтно-восстановительными работами на железнодорожном переезде перегона «Криволучье – Присады».Как отмечают в городской администрации, работы будут проводиться по вечерам, с 21 часа до 6 часов. Завершить ремонт намечено 14 октября. На время реконструкции автобусы № 24 и 28, а также маршрутные такси № 4 изменят схемы движения.

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