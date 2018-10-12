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12.10.2018 13:18 Тульская область будет активнее сотрудничать Белоруссией "Вести-Тула"





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Было отмечено, что соглашения выполняются. В январе-августе 2018 года товарооборот Республики Беларусь с Тульской областью составил 169,2 млн. долларов США. Принято решение о дальнейшем наращивании объемов товарооборота и углублении производственно-кооперационных связей, в том числе в реализации совместных научных и научно-технических проектов. Стороны также договорились о сотрудничестве в сферах культуры, молодежной политики и туризма.





Тульская область и республика Беларусь будут наращивать сотрудничество. Сегодня в Могилеве подписан Протокол заседания Совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Тульской области. А накануне на заседании рабочей группы стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих встреч.Было отмечено, что соглашения выполняются. В январе-августе 2018 года товарооборот Республики Беларусь с Тульской областью составил 169,2 млн. долларов США. Принято решение о дальнейшем наращивании объемов товарооборота и углублении производственно-кооперационных связей, в том числе в реализации совместных научных и научно-технических проектов. Стороны также договорились о сотрудничестве в сферах культуры, молодежной политики и туризма.

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