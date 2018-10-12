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НОВОСТИ | Общество



12.10.2018 12:42 В Тульской области развивают социальный туризм
Надежда Долгих



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Эта седовласая группа составляет немалую конкуренцию тульской детворе. После прогулки по залитой осенним солнцем Казанской набережной, и в военно-исторический музей на территории Кремля можно заглянуть, на экскурсию.

Страстно впитывая все новое, подопечные тульского центра социального обслуживания №3 (где организован свой Клуб путешественников) за последние несколько лет изъездили всю Тульскую область. Но и этого им оказалось мало. Побывали в Калужском, Орловском, Рязанском, Московском регионах и Москве.

Такие поездки сегодня называют по-модному: социальный туризм. В рамках проекта с таким же названием пожилые люди, ветераны, инвалиды, воспитанники детских домов становятся путешественниками. Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…ежемесячно в наши учреждения обращаются около 1000 человек. Мы не менее чем раз в месяц организуем туристические выезды и видим, что они пользуются популярностью».

Маршруты любители туризма могут корректировать сами, предлагая свои варианты достопримечательностей. И собирая багаж новых знаний, расширять не только кругозор, но и границы собственного мира.














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