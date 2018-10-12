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12.10.2018 12:24 Тульская областная универсальная научная библиотека отметила юбилей Елена Панова





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За несколько десятилетий изменилось многое. Но только не система выдачи книг для читального зала. Заказ пишут на листке бумаги, вкладывают в патроны – давний подарок кого-то из читателей – и скидывают в хранилище. А дальше – издание нужно отыскать и отправить адресату.



Казалось бы, 21-ый век – новые технологии, а здесь время будто остановилось. Но пока лучше такого подъемника ничего не придумали. Разве что – интернет. Из центра правовой информации можно выйти в каталог Президентской библиотеки в Петербурге. И воспользоваться абсолютно любым изданием.



Еще недавно для того, чтобы поработать в читальном зале, нужно было приходить пораньше. Иначе места могли быть уже заняты. Теперь все по-другому. Многие издания представлены на сайте библиотеки. Чтобы воспользоваться ими, достаточно иметь телефон с выходом в интернет.



Областная библиотека еще и книжный музей. Десять тысяч единиц редких и старинных изданий. Вот глава Евгения Онегина с типографской обложкой вышла при жизни Пушкина, большая библиографическая редкость. А это автограф поэта Василия Жуковского на титульном листе его перевода «Ундины». В год революции в фонды полностью попала книжная коллекция князя Михаила Долгорукова. И дубовые шкафы. Принадлежали они дворянину Михаилу Горбову. На каждом сохранился знак с номером, как было при хозяине.



«Чтобы удостовериться, что это рука Болотова мы попросили судебных экспертов сделать заключение. Теперь у нас есть свидетельство, подтверждающее, что это рукопись Болотова. Он написал ее в Богородицке в 1791 году», - рассказывает директор Тульской областной универсальной научной библиотеки Татьяна Тихоненкова.



Редкие издания извлекают из фондов не часто и максимум на пару дней. Бумага и чернила боятся света и влажности. Но эти книги, несмотря на их высокую ценность, тоже доступны каждому. Как и любые другие.





Нулевой этаж – книгохранилище областной библиотеки. Среди стеллажей Елена Конова ориентируется быстро и безошибочно. Она работает здесь больше 60 лет.За несколько десятилетий изменилось многое. Но только не система выдачи книг для читального зала. Заказ пишут на листке бумаги, вкладывают в патроны – давний подарок кого-то из читателей – и скидывают в хранилище. А дальше – издание нужно отыскать и отправить адресату.Казалось бы, 21-ый век – новые технологии, а здесь время будто остановилось. Но пока лучше такого подъемника ничего не придумали. Разве что – интернет. Из центра правовой информации можно выйти в каталог Президентской библиотеки в Петербурге. И воспользоваться абсолютно любым изданием.Еще недавно для того, чтобы поработать в читальном зале, нужно было приходить пораньше. Иначе места могли быть уже заняты. Теперь все по-другому. Многие издания представлены на сайте библиотеки. Чтобы воспользоваться ими, достаточно иметь телефон с выходом в интернет.Областная библиотека еще и книжный музей. Десять тысяч единиц редких и старинных изданий. Вот глава Евгения Онегина с типографской обложкой вышла при жизни Пушкина, большая библиографическая редкость. А это автограф поэта Василия Жуковского на титульном листе его перевода «Ундины». В год революции в фонды полностью попала книжная коллекция князя Михаила Долгорукова. И дубовые шкафы. Принадлежали они дворянину Михаилу Горбову. На каждом сохранился знак с номером, как было при хозяине.«Чтобы удостовериться, что это рука Болотова мы попросили судебных экспертов сделать заключение. Теперь у нас есть свидетельство, подтверждающее, что это рукопись Болотова. Он написал ее в Богородицке в 1791 году», - рассказывает директор Тульской областной универсальной научной библиотеки Татьяна Тихоненкова.Редкие издания извлекают из фондов не часто и максимум на пару дней. Бумага и чернила боятся света и влажности. Но эти книги, несмотря на их высокую ценность, тоже доступны каждому. Как и любые другие.









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