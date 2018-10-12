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НОВОСТИ | Общество



12.10.2018 11:51 В Туле прошел рейд по дворам
Алексей Еремин



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«Раз покрасили двери какой-то краской непонятного цвета. Мы скинулись и перекрасили», - возмущается житель одной из тульских многоэтажек. И всё-таки, работай соей управляющей компанией жители этого дома на улице Демидовской, что в областной столице, в целом довольны.

Да и инспекторы управления по административно-техническому надзору помогают. Выходят на место, записывают все выявленные ими недочёты и направляют в адрес УК – и вот тогда то, начинается самое интересное. Проблемы, которые жители не могли решить несколько лет, вдруг решаются.

«Так получилось, что предписание ГЖИ и наш план работ практически совпали. Мы изыскали возможность и уложили асфальт», - говорит заместитель директора управляющей компании Иван Краев.

Качество проделанной работы всё же вызывает вопросы и у инспектора, и у самих жителей. Старший по дому и вовсе расстроен – сколько ещё предстоит здесь исправить. Этот рейд инспекции посвящён именно дорожному покрытию, но обращают внимание и на другие нарушения.

Алгоритм работы в таких случаях прост – со своей проблемой или замечанием люди напрямую могут обратиться в свою УК. Если же там их не услышат – прямая дорога в управления по административно-техническому надзору. «Как правило, в течение 60 дней управляющая компания реагирует на наши замечания. Если реакции нет, то проводим полноценную проверку в рамках муниципального жилищного контроля, выдаем предписание, материал направляется в Государственную жилищную инспекцию. В этом случае управляющей компании может грозить штраф за несоблюдение лицензионных требований», - рассказывает заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации города Тулы Василий Ростовцев.

В конечном итоге, если УК выявленные нарушения устраняет, мягко говоря, неохотно обо всём этом уже будут знать и в Государственной жилинспекции, а в конечном счёте это скажется на положении компании в рейтинге тульских УК.

















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