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12.10.2018 11:26 Корреспондент тульских «Вестей» стала победителем конкурса «Моя земля Россия» "Вести-Тула"





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В этом году более 1600 соискателей из 77 регионов претендовали на национальную премию. В номинации «Агротуризм: проблемы и перспективы» призером стала наша коллега, корреспондент Татьяна Смирнова. Цикл ее программ «Агробизнес по-тульски», посвященных теме туризма, получил бронзу.



В Москве продолжает свою работу агропромышленная выставка «Золотая осень». Накануне состоялось награждение победителей журналистского конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства страны, - «Моя земля Россия».В этом году более 1600 соискателей из 77 регионов претендовали на национальную премию. В номинации «Агротуризм: проблемы и перспективы» призером стала наша коллега, корреспондент Татьяна Смирнова. Цикл ее программ «Агробизнес по-тульски», посвященных теме туризма, получил бронзу.









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