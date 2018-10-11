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11.10.2018 18:39 Прокуратура проверила детские площадки региона "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник прокурора Тульской области по связям со СМИ Любовь Кузнецова, «…выявлено более 120 нарушений при эксплуатации детских площадок. Внесено 56 представлений с требованием об их устранении. Нарушения выявлялись как на площадках, находящихся в ведении УК, так и на территориях, относящихся к муниципалитетам. В течение месяца все выявленные нелостатки должны быть устранены».



По поручению прокурора области Романа Праскова городскими и районными прокурорами проведены проверки внутридомовых площадок для детей на предмет их соответствия требованиям безопасности, а также соблюдения законодательства при их установке и эксплуатации.Как рассказала старший помощник прокурора Тульской области по связям со СМИ Любовь Кузнецова, «…выявлено более 120 нарушений при эксплуатации детских площадок. Внесено 56 представлений с требованием об их устранении. Нарушения выявлялись как на площадках, находящихся в ведении УК, так и на территориях, относящихся к муниципалитетам. В течение месяца все выявленные нелостатки должны быть устранены».















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