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11.10.2018 17:43 Туляк отсудил у турфирмы почти полмиллиона рублей "Вести-Тула"





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Однако через месяц на сайте туроператора появилось письмо, согласно которому ООО «Панорама тур» не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам.



Туляк обратился в фирму с претензией, ему возвратили агентское вознаграждение в размере чуть больше 12 тысяч рублей. Однако полную стоимость тура, плюс неустойку и компенсацию морального вреда до настоящего времени сама турфирма не вернула.



И вот решением Ленинского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Турфирма обязана вернуть туляку за сорванную поездку в Турцию – более 494 тысяч рублей.







Туляк отсудил у турфирмы «Панорама Тур» почти полмиллиона рублей. Поводом для судебного разбирательства стала путёвка в Турцию, которую гражданин приобрел у туроператора, полностью оплатив её стоимость в размере 227 ми тысяч 408 рублей.Однако через месяц на сайте туроператора появилось письмо, согласно которому ООО «Панорама тур» не может гарантировать обеспечение выполнения обязательств по туристическим поездкам.Туляк обратился в фирму с претензией, ему возвратили агентское вознаграждение в размере чуть больше 12 тысяч рублей. Однако полную стоимость тура, плюс неустойку и компенсацию морального вреда до настоящего времени сама турфирма не вернула.И вот решением Ленинского районного суда исковые требования удовлетворены частично. Турфирма обязана вернуть туляку за сорванную поездку в Турцию – более 494 тысяч рублей.

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