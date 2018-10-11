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НОВОСТИ | Общество



11.10.2018 17:31 В Тульской области зафиксировано 13 случаев заболеваний корью
"Вести-Тула"



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Санитарные врачи за 9 месяцев этого года зафиксировали уже 13 случаев заболеваний корью, из них 12 у детей и 1 у взрослого. Все заболевшие не были привиты против кори.

В пяти случаях заражение произошло за пределами области, заболевшие приехали из Челябинска, Москвы, Белоруссии и Арабских Эмиратов. Зарегистрировано 2 семейных очага кори. Распространению заболеваний способствовало наличие в семье детей, не привитых против кори по причине отказов родителей.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что корь это опасное вирусное заболевание. После перенесенного заболевания возможны поражения центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмония, отит, поражения органов сердечнососудистой системы.

Если у вас обнаружились такие симптомы как высокая температура, конъюнктивит, воспаление слизистых оболочек рта или кожные высыпания и диарея, это повод срочно обратиться за помощью к медикам.
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