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11.10.2018 16:00 Тульские полицейские проверят автобусы "Вести-Тула"





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Оно направлено на профилактику аварийности с участием транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.



Особое внимание будет уделено проверке автобусов осуществляющих перевозку работников на различные производственные объекты Тульской области и к местам проживания, «школьных» и заказных автобусов, задействованных в организованной перевозке групп детей, а также проверке технического состояния.





Сотрудники Тульской Госавтоинспекции до 19 октября проводят комплексное профилактическое мероприятие «Автобус».Оно направлено на профилактику аварийности с участием транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров, а также профилактику и пресечение незаконной предпринимательской деятельности.Особое внимание будет уделено проверке автобусов осуществляющих перевозку работников на различные производственные объекты Тульской области и к местам проживания, «школьных» и заказных автобусов, задействованных в организованной перевозке групп детей, а также проверке технического состояния.

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