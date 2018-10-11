|
|
|
|11.10.2018 15:32 Следователи изучают медицинские отходы, обнаруженные в Ленинском районе
|"Вести-Тула"
Свалка медицинских отходов, по предварительным данным, обнаружена накануне в СНТ «Пищевик», расположенном в Ленинском районе Тульской области. По данному факту проводится доследственная проверка.
Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого среди всех отходов обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы). В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего.
|
|