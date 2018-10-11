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11.10.2018 15:32 Следователи изучают медицинские отходы, обнаруженные в Ленинском районе "Вести-Тула"





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Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого среди всех отходов обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы). В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего.





Свалка медицинских отходов, по предварительным данным, обнаружена накануне в СНТ «Пищевик», расположенном в Ленинском районе Тульской области. По данному факту проводится доследственная проверка.Следователем проведен осмотр места происшествия, в ходе которого среди всех отходов обнаружено ведро, маркированное как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные медицинские отходы). В настоящее время устанавливается все обстоятельства произошедшего.

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