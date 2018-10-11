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|11.10.2018 13:06 Туляков приглашают на мастер-класс по декупажу
|"Вести-Тула"
На мастер-класс по декорированию подсвечника в технике декупаж приглашает сегодня тульский Выставочный зал на Красноармейском проспекте. Декупаж это - техника, которая заключается в вырезании изображений из различных материалов (дерева, кожи, тканей, бумаги и т. п.), которые затем наклеиваются или прикрепляются иным способом на различные поверхности для декорирования.
Истоки декупажа восходят к раннему Средневековью, а как вид искусства он первый раз упоминается в конце XV века в Германии. Там вырезанные картинки стали использоваться для украшения мебели. Пик увлечения этой техникой наступил в XVII веке в Венеции. Все материалы предоставляются, но желающие могут принести выбранный ими предмет декора.
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