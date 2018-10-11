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11.10.2018 12:47 Стало известно количество бюджетных мест в тульских вузах "Вести-Тула"





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При этом в приоритете будут следующие специальности: лечебное дело, информатика и вычислительная техника, строительство, машиностроение и ряд других.



В Тульском педагогическом университете имени Л.Н. Толстого в 2019 году на бюджетные места могут поступить 854 абитуриента: 550 - на очную форму и 304 - на заочную.







В ТулГУ бюджетных мест для очной формы обучения будет 1417, еще 20 - для заочной. Еще 330 - для приема на первый курс Технического колледжа имени Мосина, подведомственного вузу.При этом в приоритете будут следующие специальности: лечебное дело, информатика и вычислительная техника, строительство, машиностроение и ряд других.В Тульском педагогическом университете имени Л.Н. Толстого в 2019 году на бюджетные места могут поступить 854 абитуриента: 550 - на очную форму и 304 - на заочную.

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