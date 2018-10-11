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11.10.2018 12:35 В Туле проверяют стройплощадки "Вести-Тула"





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По итогам рейда всем застройщикам будут направлены требования по устранению выявленных нарушений. На это застройщику дается 3 дня. Если требования не будут исполнены в срок, на нарушителей составят протокол об административном правонарушении. Напомним, что за подобные правонарушения предусмотрен штраф: на должностное лицо - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 100 до 300 тысяч рублей.







В Туле продолжаются проверки строительных площадок. Так, накануне Инспекторы управления по административно-техническому надзору посетили около 50 объектов в черте города. Проверяли наличие пунктов помывки колес для грузового транспорта, ограждений вокруг строительной площадки, информационных щитов и навесов для пешеходных дорожек. Почти в половине случаев были выявлены нарушения.По итогам рейда всем застройщикам будут направлены требования по устранению выявленных нарушений. На это застройщику дается 3 дня. Если требования не будут исполнены в срок, на нарушителей составят протокол об административном правонарушении. Напомним, что за подобные правонарушения предусмотрен штраф: на должностное лицо - от 10 до 20 тысяч рублей, на юридическое лицо - от 100 до 300 тысяч рублей.

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