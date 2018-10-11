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11.10.2018 12:13 В Туле зацвели каштаны "Вести-Тула"





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Сезон цветения у этих деревьев приходится на месяц май. Но сейчас, пока стоят теплые дни, белые свечи каштанов раскрылись. Получается, что на дереве одновременно зреют плоды и распускаются цветы, при этом пожухлая листва почти полностью облетела. Вот такая в этом году осень после теплого лета. Хочется верить, что на будущем здоровье деревьев это не отразится





Всего несколько дней осталось до Покрова - первого студёного звоночка зимы, а у нас очередная природная аномалия. В разных точках Тулы цветут каштаны.Сезон цветения у этих деревьев приходится на месяц май. Но сейчас, пока стоят теплые дни, белые свечи каштанов раскрылись. Получается, что на дереве одновременно зреют плоды и распускаются цветы, при этом пожухлая листва почти полностью облетела. Вот такая в этом году осень после теплого лета. Хочется верить, что на будущем здоровье деревьев это не отразится

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