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НОВОСТИ | Общество



11.10.2018 11:49 У жителей тульского дома появилась надежда на свежий воздух
Надежда Долгих



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Отнюдь не весенние ручьи зажурчали на улице Щегловская засека в Туле в конце сентября. Канализационная вода вышла из берегов и собирается в зловонные лужи на пути к дому. «Там за лесочком хотели строить магазин, но у них что-то не получилось, и засыпали колодец, который относится к городу. В результате канализация потекла по улице и с 25 сентября запахи мы все эти нюхаем», - говорит местная жительница Татьяна Рассказова.

Вот только колодец не принадлежит администрации. Сам дом является строением комбайнового завода, приспособленным под жилье. В 90-е годы, предприятие перестало существовать. Дом на баланс принял муниципалитет, а вот канализационная линия до сих пор не имеет статуса и никем не обслуживается! Как заявила инженер УК «РСК 71» Светлана Хрусталева, «…мы уже не в силах справиться. Мы не обладаем техникой, которая чистит магистральные сети».

«Тулагорводоканал» отказывается эксплуатировать линию. За столько лет она была сильно заилена и засорена. А чтобы ее прочистить, необходимо найти тот самый затерявшийся колодец. «Где-то под 20-30 см шлака находится данный колодец. Территория примерно в 20 квадратных. Надо найти данный колодец, тогда уже можно будет решить данный вопрос. Мы уже потом будем думать, как привести данную сеть в нормативное состояние, чтобы передать ее «Тулагорводоканалу», - говорит начальник управления по городскому хозяйству Тулы Валерий Дорожкин.


Кто знает, сколько еще проработала бы эта канализационная линия без прочистки, если бы не тот горе-предприниматель. Однако в надлежащем виде и с эксплуатирующей организацией все-таки будет надежнее. По самой оперативной информации на этот час: колодец все-таки удалось обнаружить, его прочистили, и уже в самом скором времени жители наверняка оценят свежий чистый воздух.
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