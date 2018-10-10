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10.10.2018 18:29 Главный аграрный форум страны открылся сегодня на ВДНХ Татьяна Смирнова





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На этом масштабном форуме представлен и стенд нашего региона, который продемонстрирует продукцию тридцати ведущих предприятий области. Это и традиционные тульские сладости, хлебопекарная, овощная и мясо-молочная продукция, различные напитки.



Одним из первых с нашим стендом ознакомился председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Губернатор Алексей Дюмин поделился с премьер-министром успехами, которых достигли аграрии региона в этом году.



Эта «Золотая осень» - юбилейная. Проходит она девизом «Возможности вне границ». Тем самым организаторы продолжают выбранный ранее курс на демонстрацию экспортного потенциала отечественного АПК.



На протяжении нескольких лет стенд Тульской области завоевывает Гран-при выставки, а региональные представители агропромышленной отрасли удостаиваются различных наград.

Сегодня в Москве открылась ежегодная Всероссийская выставка-ярмарка «Золотая осень 2018». В ней принимают участие более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов России и более 12 стран мира.На этом масштабном форуме представлен и стенд нашего региона, который продемонстрирует продукцию тридцати ведущих предприятий области. Это и традиционные тульские сладости, хлебопекарная, овощная и мясо-молочная продукция, различные напитки.Одним из первых с нашим стендом ознакомился председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Губернатор Алексей Дюмин поделился с премьер-министром успехами, которых достигли аграрии региона в этом году.Эта «Золотая осень» - юбилейная. Проходит она девизом «Возможности вне границ». Тем самым организаторы продолжают выбранный ранее курс на демонстрацию экспортного потенциала отечественного АПК.На протяжении нескольких лет стенд Тульской области завоевывает Гран-при выставки, а региональные представители агропромышленной отрасли удостаиваются различных наград.











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