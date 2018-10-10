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10.10.2018 17:40 Тульские следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в СИЗО-1 "Вести-Тула"





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В ходе проведенного следователем осмотра места происшествия, а также тела потерпевшего видимых признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений не установлено.



По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины. Также установлено, что в СИЗО-1 мужчина был помещен в связи с совершением им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).





Следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в СИЗО-1 УФСИН России по Тульской области. По предварительным данным, 29 сентября этого года в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1 обнаружено тело 30-летнего мужчины.В ходе проведенного следователем осмотра места происшествия, а также тела потерпевшего видимых признаков насильственной смерти, а также каких-либо телесных повреждений не установлено.По результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлена причина смерти мужчины. Также установлено, что в СИЗО-1 мужчина был помещен в связи с совершением им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

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