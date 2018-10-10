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10.10.2018 16:21 Дело экс-полицейского, покрывавшего бордель в Туле, передано в суд "Вести-Тула"





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Кроме того, полицейский помог организатору притона избежать ответственности. Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Анна Киреечева, «…в феврале 2018 года мужчина был задержан и впоследствии центральный районный суд в отношении него вынес приговор. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, и уголовное дел направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяется 2 статьи: получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями».



За получение взятки будут судить бывшего заместителя начальника регионального управления по контролю оборота наркотиков МВД. Как сообщает следственное управление, в марте 2015 года страж порядка получил информацию о том, что местный житель организовал занятия проституцией и содержит притон. За непривлечение к уголовной ответственности полицейский потребовал у мужчины и его сообщницы 10 тысяч рублей ежемесячно. Взятки сотрудник МВД получал в течение почти 2 с половиной лет.Кроме того, полицейский помог организатору притона избежать ответственности. Как рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Анна Киреечева, «…в феврале 2018 года мужчина был задержан и впоследствии центральный районный суд в отношении него вынес приговор. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, и уголовное дел направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому вменяется 2 статьи: получение взятки в крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями».









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