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НОВОСТИ | Общество



10.10.2018 15:56 В здравоохранении региона внедряют новую систему скрининга
"Вести-Тула"



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Тульские врачи-терапевты начнут делать диагностику с помощью четкого алгоритма. Для них разработан опросник пациента по нескольким направлениям. В нем отражены наиболее опасные заболевания, которые являются причиной смерти и инвалидности населения.

В их числе: онкология, сахарный диабет, астма, Боли в спине и суставах, обструкция легких и сердечная недостаточность. Если хотя бы на один вопрос ответ окажется положительным, то это звонок для последующей диагностики. О новой системе скрининга, и как она будет внедряться в тульском здравоохранении, рассказали сегодня на конференции в областной клинической больнице.

На прием одного пациента сейчас отводится 12 минут. При этом врачей общей практики в регионе, несмотря на меры поддержки, не хватает. В некоторых населенных пунктах штаты в поликлиниках укомплектованы всего на 36 процентов, в других наполовину. Лучше всего ситуация выглядит в Туле и Новомосковске.

По словам заместителя министра здравоохранения Тульской области Владимира Грицаюка, «…есть программа по закреплению врачей на селе, в участковом звене. Им выплачиваются довольно значительные гранты. Выпускник вуза, обучавшийся по целевому направлению, обязан отработать в течение пяти лет на благо региона».
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