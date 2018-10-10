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10.10.2018 15:35 Муниципалитеты региона получат гранты "Вести-Тула"





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Так, в сфере экономического развития и развития инвестиционной активности средства придут в Ясногорский и Щекинский районы, а также в Тулу.



В сфере физической культуры и спорта лучшими стали Тула, Новомосковск и Дубенский район.



В жилищно-коммунальной сфере отличились Чернский, Воловски и Суворовский районы.



В сфере организации муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципалитете гранты получат рабочий поселок Новогуровский, Щекинский и Богородицкий районы.







12 муниципалитетов получат в этом году гранты по результатам работы и достижения успехов в различных сферах деятельности.Так, в сфере экономического развития и развития инвестиционной активности средства придут в Ясногорский и Щекинский районы, а также в Тулу.В сфере физической культуры и спорта лучшими стали Тула, Новомосковск и Дубенский район.В жилищно-коммунальной сфере отличились Чернский, Воловски и Суворовский районы.В сфере организации муниципального управления применительно к демографической ситуации в муниципалитете гранты получат рабочий поселок Новогуровский, Щекинский и Богородицкий районы.

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