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НОВОСТИ | Общество



10.10.2018 15:02 После сюжета тульских «Вестей» на Косой Горе отремонтировали дом
"Вести-Тула"



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Нередко управляющие компании жители обвиняют в нежелании оперативно реагировать на ту или иную проблему. Вот вам пример дом №26 по улице Горького на Косой Горе. Еще весной пожар лишил жителей части перекрытия между этажами.

Практически полгода ситуация не сдвигалась с мертвой точки. Отопительный сезон начался, но пуску тепла мешала вышедшая из строя система отопления дома. 3 октября когда сюжет вышел в нашем эфире, руководство УК «Аврора» пообещало буквально за несколько дней исправить ситуацию.

И вот жильцы дома прислали нам своеобразный видеоотчет. Пояснив, что большую часть разрушений жилищники отремонтировали. Так что все таки приятно, что управляющие компании иногда держат слово, правда уже после вмешательства нашей съемочной группы.
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