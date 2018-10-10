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10.10.2018 14:48 В Тульской области реконструируют два участка трассы «Дон» "Вести-Тула"





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В итоге масштабной реконструкции участка появится автомобильная дорога с расчетной скоростью 120 км/ч, шириной до двух полос в каждом из направлений, разделительным ограждением и освещением на всей протяженности участков.





Определен исполнитель проекта по реконструкции двух участков трассы М-4 «Дон» в Тульской области. Одна из главных задач строителей - выравнивание профиля трассы, потому что сейчас дорога там имеет резкие перепады высот, за что ее называют «американскими горками» или «холмами».В итоге масштабной реконструкции участка появится автомобильная дорога с расчетной скоростью 120 км/ч, шириной до двух полос в каждом из направлений, разделительным ограждением и освещением на всей протяженности участков.

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