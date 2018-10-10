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10.10.2018 14:28 В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа "Вести-Тула"





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Всего же по состоянию на 5 октября привито почти 280 тысяч человек, а это почти 19% от численности населения. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ относительно благополучная. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5477 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 39%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.





За счет средств федерального бюджета в Тульскую область поступило почти 287 тысяч доз противогриппозной вакцины. По состоянию на 5 октября первая поставка противогриппозной вакцины для взрослых «Совигрипп» использована на 96% от поставки, привито более 220 тысяч человек. Детской вакциной «Ультрикс» привито без малого 58 тысяч человек (а это 98 % от поставки).Всего же по состоянию на 5 октября привито почти 280 тысяч человек, а это почти 19% от численности населения. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ относительно благополучная. За прошедшую неделю в области зарегистрировано 5477 случаев заболеваний ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 39%. По результатам лабораторного мониторинга заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.

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