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10.10.2018 13:32 Министерство обороны представляет в Туле художественный проект Елена Панова





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Выставка посвящена 100-летию создания Красной Армии. В проект министерства обороны, кроме личных работ Сергея Шойгу, вошла коллекция картин военных художников студии Митрофана Грекова, 20 копий советских агитационных плакатов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил и фотографии. «Мы гордимся нашими вооруженными силами, которые громят врага далеко за пределами нашей страны, борется с международным терроризмом. Наш священный долг не забывать подвиг наших предков, победивших фашизм», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.



Работы студии художников имени Грекова охватывают несколько поколений живописцев. Здесь есть полотна, созданные больше полувека назад и совсем свежие, написанное современными художниками в Сирии.



Картины студии Грекова – это дань памяти всем, кто не вернулся с войн и различных вооруженных конфликтов. Чья судьба оказалась сломана. А для зрителя – повод задуматься о хрупкости мира на земле.





Сложно представить министра обороны за мольбертом, еще труднее с набором инструментов для обработки дерева. Но на фото – весь процесс создания удивительных работ. Гигантского размера вазы и шкатулки. Явно не для ювелирных украшений. Рассказывают, что Сергей Шойгу для этих композиций берет целые куски дерева. Но использует не живые, а те, век которых уже закончился. В процессе обработки мастер сохраняет все естественные повреждения древесины, художественно обыгрывает их.Выставка посвящена 100-летию создания Красной Армии. В проект министерства обороны, кроме личных работ Сергея Шойгу, вошла коллекция картин военных художников студии Митрофана Грекова, 20 копий советских агитационных плакатов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил и фотографии. «Мы гордимся нашими вооруженными силами, которые громят врага далеко за пределами нашей страны, борется с международным терроризмом. Наш священный долг не забывать подвиг наших предков, победивших фашизм», - говорит губернатор Тульской области Алексей Дюмин.Работы студии художников имени Грекова охватывают несколько поколений живописцев. Здесь есть полотна, созданные больше полувека назад и совсем свежие, написанное современными художниками в Сирии.Картины студии Грекова – это дань памяти всем, кто не вернулся с войн и различных вооруженных конфликтов. Чья судьба оказалась сломана. А для зрителя – повод задуматься о хрупкости мира на земле.











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