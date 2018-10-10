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10.10.2018 12:48 Туляки смогут узнать о пособиях, не выходя из дома Алексей Еремин





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В регионе запущена новая электронная услуга «Узнай размер своих пособий и выплат». Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…поставлена задача создать условия для того, чтобы людям было удобно и комфортно. Чтобы они могли получать услуги в электронном виде. Это экономит время и упрощает процедуру. Порой люди не понимают размер социальных выплат, которые им перечисляются на карточку. Электронный сервис дает возможность отследить помесячно каждую, положенную ему социальную выплату. Таким образом снимается много вопросов».



Воспользоваться этой услугой может любой житель региона даже при помощи обычного смартфона. Для получения информации о выплаченных социальных пособиях, например за последние 6 месяцев, на портале «Госуслуг» необходимо указать корректные сведения о дне и месяце рождения, а также серию и номер паспорта. Дополнительно нужно поставить отметку о согласии на передачу персональных данных. И так можно увидеть информацию помесячно с разбивкой по видам социальных выплат и мер социальной поддержки: ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другие.



«Заметно уменьшились очереди в секторах по работе с населением. Ведь теперь, например, необходимую справку можно распечатать из дома», - говорит начальник отдела социальной защиты населения по городу Туле Ольга Чижова.



Теперь, в том числе, назначить социальные выплаты, а также получить по ним необходимую информацию можно за несколько минут, не выходя из дома, не теряя сил на очереди.





Многие из нас имеют право на материальную поддержку от государства - ветераны, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями и многие другие, но сил на очереди и времени на сбор необходимых документов хватает далеко не у всех. При этом следует учитывать, что все льготы, а точнее получение их, имеют заявительный характер.В регионе запущена новая электронная услуга «Узнай размер своих пособий и выплат». Как рассказал министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов, «…поставлена задача создать условия для того, чтобы людям было удобно и комфортно. Чтобы они могли получать услуги в электронном виде. Это экономит время и упрощает процедуру. Порой люди не понимают размер социальных выплат, которые им перечисляются на карточку. Электронный сервис дает возможность отследить помесячно каждую, положенную ему социальную выплату. Таким образом снимается много вопросов».Воспользоваться этой услугой может любой житель региона даже при помощи обычного смартфона. Для получения информации о выплаченных социальных пособиях, например за последние 6 месяцев, на портале «Госуслуг» необходимо указать корректные сведения о дне и месяце рождения, а также серию и номер паспорта. Дополнительно нужно поставить отметку о согласии на передачу персональных данных. И так можно увидеть информацию помесячно с разбивкой по видам социальных выплат и мер социальной поддержки: ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ, субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и другие.«Заметно уменьшились очереди в секторах по работе с населением. Ведь теперь, например, необходимую справку можно распечатать из дома», - говорит начальник отдела социальной защиты населения по городу Туле Ольга Чижова.Теперь, в том числе, назначить социальные выплаты, а также получить по ним необходимую информацию можно за несколько минут, не выходя из дома, не теряя сил на очереди.











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